Широков: "Игра была равной, но "Спартак" победил заслуженно"

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Широков: "Игра была равной, но "Спартак" победил заслуженно"Известный в прошлом футболист Роман Широков подвел итог заключительному матчу 18-го тура Премьер-Лиги, в котором московский "Спартак" дома обыграл питерский "Зенит".

"Я ждал, что будет более-менее равная игра. В целом она и была равной, но "Спартак" целенаправленно бил на те слабые точки, которые есть у "Зенита". Я бы сказал, что "Спартак" победил заслужено - он знал, что хочет, и реализовал собственные возможности", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, "Спартак" опубликовал информацию по травме Комбарова. | soccernews.ru 

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