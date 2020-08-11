Широков извинился за инцидент с избиением арбитра

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков опубликовал в инстаграме пост с извинениями в связи с вчерашним скандалом.

Напомним, что экс-капитан сборной России напал на судью во время матча любительских команд и избил его.

"По итогам вчерашнего матча и инцидента в нём хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок совершённый мной, я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивание руками, надеюсь Никита как можно скорее вернётся в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнёрами по команде "Матч ТВ" и зрителями", - написал Широков.

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