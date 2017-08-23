Широков: "Крыша у стадиона "Санкт-Петербург" картонная, что ли, раз бакланы ей угрожают?"

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал информацию о том, что крышу нового стадиона "Зенита" "Санкт-Петербург" разрушают клювами птицы.

"Не совсем понял, в чём там дело. Крыша у стадиона картонная, что ли, раз бакланы ей угрожают? Мы знаем, что вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин – автор большого количества ярких высказываний, и это — очередное. Возможно, он сознательно привлекает внимание СМИ. От себя скажу, что был на стадионе "Санкт-Петербург" на матче Кубка конфедераций и никаких недоработок не заметил. Может, они и есть, но мне на глаза не попались", - приводят слова Широкова российские СМИ.

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