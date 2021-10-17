Широков лестно высказался о Семаке

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Широков лестно высказался о СемакеФото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Экс-хавбек сборной России Роман Широков поделился мнением о главном тренере петербургского "Зенита" Сергее Семаке после поражения команды от тульского "Арсенала" со счетом 1:2 в рамках 11-го тура РПЛ.

"Великолепный тренер и человек. Предпосылок к его уходу нет. C чего вдруг?

Вы знаете, как они сыграют с "Ювентусом"? Ну, проиграли они два раза, дальше-то что? Со всеми командами так бывает. Может, они выиграют следующие два матча", – сказал Широков.

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