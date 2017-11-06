Широков: "Лидерство "Локомотива" не удивляет"

Известный в прошлом футболист Роман Широков высказался о лидерстве московского "Локомотива" в РФПЛ.

"Лидерство "Локомотива" на данный момент уже не удивляет. Команда - очень хорошая, заслуженно идет первой в таблице. Это коллективная заслуга и руководства, и тренерского штаба, и игроков", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.

Напомним, Рейнгольд сделал смелый прогноз на матч "Локомотив" - "Спартак". | soccernews.ru