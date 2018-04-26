Широков: "Локомотив" - уже чемпион"

Известный в прошлом футболист Роман Широков высказался о шансах московского "Локомотива" на чемпионство.

"С большей долей вероятности "Локомотив" - уже чемпион. Если это произойдет, значит, команда показала чемпионскую игру", - приводит слова бывшего футболиста ТАСС.

В турнирной таблице РФПЛ за три тура до конца чемпионата "железнодорожники" опережают ближайшего преследователя в лице ЦСКА на три очка.

Напомним, в чемпионство "Локомотива" также верит Павлюченко. | soccernews.ru