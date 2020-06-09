Широков: "Мне жалко Ефремова, он не справился с тяжёлой болезнью"

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Широков: "Мне жалко Ефремова, он не справился с тяжёлой болезнью"

Экс-хавбек "Спартака" Роман Широков высказался по поводу инцидента, произошедшего с известным актером и болельщиком красно-белых Михаилом Ефремовым. Мужчина стал участником аварии.

"Пьяный человек нанёс такой ущерб другому человека, что тот умер. И не важно, Ефремов это или кто-то ещё. Каким бы он ни был хорошим актёром, его должны судить по всей строгости закона.

Мне жалко Ефремова, эта авария - следствие тяжёлой болезни, он с ней не справился. К сожалению, родные ему тоже помочь не смогли. Но это не отменяет того, что он сделал. Представьте, как жить семье погибшего? О них почему-то никто сейчас не говорит", - цитирует Широкова "Чемпионат".

Напомним, инцидент произошел вчера, 8 июня. Ефремов на большой скорости пересек двойную сплошную и врезался в микроавтобус. Водитель фургона серьезно пострадал в аварии и через несколько часов умер от травм в больнице. Ефремову грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.

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