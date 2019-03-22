Широков: "Моя работа никак не изменится после увольнения Сергея Федорова"

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Широков: "Моя работа никак не изменится после увольнения Сергея Федорова"

Заместитель гендиректора "Динамо" по спортивным вопросам Роман Широков заявил, что увольнение генерального директора московского клуба никак не повлияет на его работу.  что изменения в руководстве клуба не скажутся на его обязанностях.

"Моя работа никак не изменится после увольнения Сергея Федорова.

Разве что-то должно сейчас поменяться? С Милькиным по дальнейшей работе именно сегодня не общались", - сказал Широков.

Напомним, сегодня, 22 марта, "Динамо" уволило Сергей Федоров с поста генерального директора клуба. На данный момент исполняющим обязанности назначен Владимир Милькин.

Широков является спортивным директором "Динамо" с октября 2017 года.

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