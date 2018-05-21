Широков может получить новую должность в "Динамо"

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Широков может получить новую должность в "Динамо"

Экс-игрок сборной России Роман Широков может продолжить карьеру в "Динамо".

Как сообщает российская пресса, Широков может стать новым спортивным директором или главой селекционного отдела московского клуба.

Напомним, что в настоящее время Широков работает советником президента общества "Динамо".

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