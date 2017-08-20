Широков: "Мы получили Кокорина, которого давно ждали"
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков похвалил нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
"В игре Саши ничего особо не изменилось. Возможно, сказывается позиция, на которой он теперь выступает, - она ему больше подходит. Он выполняет тот же объём работы, что и раньше, просто сейчас появилось больше игровой конкретики в виде голов. Этого все и ждали. Сложно сказать, что на это повлияло. Возможно, новый тренер или же счастливое событие в семье. Главное, что мы получили Кокорина, которого давно ждали. Желаю Саше не останавливаться и прибавлять в каждом матче", - приводят слова Широкова российские СМИ.
В нынешнем сезоне 26-летний Кокорин провел за "Зенит" 10 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|19
|2
|Локомотив Москва
|7
|16
|3
|Ростов
|7
|14
|4
|ЦСКА Москва
|7
|13
|5
|Краснодар
|7
|12
|6
|Рубин
|7
|11
|7
|Уфа
|7
|10
|8
|Ахмат
|6
|9
|9
|Урал
|7
|9
|10
|Динамо Москва
|7
|8
|11
|Спартак Москва
|7
|8
|12
|Тосно
|7
|7
|13
|СКА Хабаровск
|7
|5
|14
|Арсенал Тула
|6
|4
|15
|Анжи
|7
|3
|16
|Амкар
|7
|2