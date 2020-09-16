Экс-игрок сборной России Роман Широков находится под подпиской о невыезде, сообщает "Р-Спорт".

Напомним, что 10 августа Широков избил арбитра Никиту Данченкова за показанную красную карточку во время любительской игры между командами "Матч ТВ" и "Ничего обычного".

Против Широкова было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ об "умышленном причинении лeгкого вреда здоровью".

Ранее сообщалось, что Широкову грозят исправительные работы или арест сроком до четырех месяцев.

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