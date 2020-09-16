Широков находится под подпиской о невыезде

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Широков находится под подпиской о невыезде

Экс-игрок сборной России Роман Широков находится под подпиской о невыезде, сообщает "Р-Спорт".

Напомним, что 10 августа Широков избил арбитра Никиту Данченкова за показанную красную карточку во время любительской игры между командами "Матч ТВ" и "Ничего обычного".

Против Широкова было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ об "умышленном причинении лeгкого вреда здоровью".

Ранее сообщалось, что Широкову грозят исправительные работы или арест сроком до четырех месяцев.

Читайте также: Адвокат избитого арбитра требует переквалификации уголовного дела против Широкова. | http://soccernews.ru
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