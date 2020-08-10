Широков напал на судью во время матча любительских команд

1 Теги роман широков

Широков напал на судью во время матча любительских команд

Экс-игрок сборной России Роман Широков во время любительского матча напал на судью. Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным источника, спортсмен напал на главного судью и ударил его по лицу. Участники матча бросились их разнимать.

С арбитром на данный момент работают врачи.

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