Широков напал на судью во время матча любительских команд
Экс-игрок сборной России Роман Широков во время любительского матча напал на судью. Об этом сообщает "Чемпионат".
По данным источника, спортсмен напал на главного судью и ударил его по лицу. Участники матча бросились их разнимать.
С арбитром на данный момент работают врачи.
А еще: Хавбек Моро прошел медосмотр для московского "Динамо"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
-
Появилось видео избиения арбитра бывшим игроком сборной России Широковым
-
Форвард "Баварии" Левандовски признан лучшим игроком недели Лиги Чемпионов
-
"Динамо" на выезде обыграло "Урал" в 1-м туре РПЛ
-
Официально: Санчо останется в "Боруссии" еще на год
-
Газизов рассказал, когда Кокорин дебютирует за "Спартак"
Лента новостей
-
Губерниев заявил, что "Матч ТВ" должен расторгнуть контракт с Широковым
-
Адвокат рассказал, что может грозить Широкову за избиение судьи
-
Защитник "Олимпиакоса" Цимикас перешел в "Ливерпуль"
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча 1-го тура РПЛ с "Сочи"
-
Появилось видео избиения арбитра бывшим игроком сборной России Широковым
-
Форвард "Баварии" Левандовски признан лучшим игроком недели Лиги Чемпионов
-
Манчини пожелал удачи Пирло в "Ювентусе"
-
"Краснодар" сообщил о расторжении контракта с защитником Грицаенко
-
Организатор любительского турнира высказался о нападении Широкова на судью
-
1
Широков напал на судью во время матча любительских команд
-
Наставник "Урала" Матвеев прокомментировал результат матча с "Динамо"
-
Главный тренер "Динамо" Новиков высказался о победном матче с "Уралом"
-
Геннадий Орлов оценил два пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Сочи"
-
Новичок "Динамо" Фомин прокомментировал победный матч с "Уралом"
-
Член комитета по этике РФС Созин раскритиковал игру "Спартака" в матче с "Сочи"
-
"Рубин" выкупил у "Ростова" права на хавбека Зуева
-
"Урал" проиграл пятый матч подряд во всех турнирах
-
"Динамо" на выезде обыграло "Урал" в 1-м туре РПЛ
-
"Зенит" прибыл в Волгоград на матч с "Ротором"
-
Экс-тренер "Зенита" Тупиков возглавил академию "Ростова"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22