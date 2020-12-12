Широков назвал двух лучших игроков РПЛ

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков рассказал, кого считает лучшими игроками РПЛ на сегодняшний день.

"Влашич, который проводит все матчи отлично, и Деспотович - он сейчас номер один среди нападающих", - считает Широков.

23-летний Влашич в текущем сезоне забил 7 мячей и сделал 5 ассистов в 20 играх за ЦСКА.

28-летний Деспотович сыграл за "Рубин" 14 матчей, отличился 7 голами и 2 результативными передачами.

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