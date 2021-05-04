Широков назвал фаворита в борьбе за второе место в РПЛ

Теги спартак москвалокомотив москвароман широков

Широков назвал фаворита в борьбе за второе место в РПЛ

Фото: инстаграм Романа Широкова

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков выразил мнение, что фаворитом в борьбе за второе место в Российской Премьер-Лиге является московский "Спартак".

"В борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов фаворит, на мой взгляд, "Спартак". Ему надо просто выиграть у "Химок" дома. "Локомотив", мне кажется, не победит "Динамо" в следующем туре. И "Спартаку" достаточно будет ничьей в Грозном в последнем туре", - приводит слова Широкова "Спорт День за Днем".

За два тура до финиша "Спартак" занимает второе место и на одно очко опережает "Локомотив", а на также на четыре очка впереди "Рубина" и "Сочи".

Не пропустите: В РПЛ пять клубов сохраняют шансы на попадание в Лигу Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Испанский арбитр рассказал, как "Динамо" Киев предлагало ему взятку перед матчем Лиги Чемпионов

Испанский арбитр рассказал, как "Динамо" Киев предлагало ему взятку перед матчем Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов