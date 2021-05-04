Широков назвал фаворита в борьбе за второе место в РПЛ

Фото: инстаграм Романа Широкова

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков выразил мнение, что фаворитом в борьбе за второе место в Российской Премьер-Лиге является московский "Спартак".

"В борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов фаворит, на мой взгляд, "Спартак". Ему надо просто выиграть у "Химок" дома. "Локомотив", мне кажется, не победит "Динамо" в следующем туре. И "Спартаку" достаточно будет ничьей в Грозном в последнем туре", - приводит слова Широкова "Спорт День за Днем".

За два тура до финиша "Спартак" занимает второе место и на одно очко опережает "Локомотив", а на также на четыре очка впереди "Рубина" и "Сочи".

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