Широков назвал главного конкурента "Зенита" в чемпионской гонке

Теги роман широковзенит санкт-петербургкраснодар

Широков назвал главного конкурента "Зенита" в чемпионской гонке

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков поделился мыслями о чемпионской гонке в текущем розыгрыше РПЛ.

"Не сомневаюсь, что "Зенит" поборется за золото. А главным конкурентом в борьбе рискну назвать "Краснодар" - сказал Широков.

Отметим, что по итогам 17 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своём активе 34 очка, а на счету идущего вторым "Краснодара" 33 пункта.

Также в пятёрку лучших национального первенства входят ЦСКА (30), "Спартак" (28) и "Локомотив" (28).

Широков выступал за "Зенит" с 2008 по 2014 год, а за "Краснодар" - во второй половине сезонов 2013/14 и 2014/15 на правах аренды.

Не пропустите: Известный фанат "Зенита" оценил перспективы возможной работы Моуринью в России. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сесар Навас объявил о завершении карьеры

Сесар Навас объявил о завершении карьеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов