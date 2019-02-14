Широков назвал главного конкурента "Зенита" в чемпионской гонке

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков поделился мыслями о чемпионской гонке в текущем розыгрыше РПЛ.

"Не сомневаюсь, что "Зенит" поборется за золото. А главным конкурентом в борьбе рискну назвать "Краснодар" - сказал Широков.

Отметим, что по итогам 17 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своём активе 34 очка, а на счету идущего вторым "Краснодара" 33 пункта.

Также в пятёрку лучших национального первенства входят ЦСКА (30), "Спартак" (28) и "Локомотив" (28).

Широков выступал за "Зенит" с 2008 по 2014 год, а за "Краснодар" - во второй половине сезонов 2013/14 и 2014/15 на правах аренды.

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