Широков назвал главного конкурента "Зенита" в чемпионской гонке
Известный в прошлом российский футболист Роман Широков поделился мыслями о чемпионской гонке в текущем розыгрыше РПЛ.
"Не сомневаюсь, что "Зенит" поборется за золото. А главным конкурентом в борьбе рискну назвать "Краснодар" - сказал Широков.
Отметим, что по итогам 17 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своём активе 34 очка, а на счету идущего вторым "Краснодара" 33 пункта.
Также в пятёрку лучших национального первенства входят ЦСКА (30), "Спартак" (28) и "Локомотив" (28).
Широков выступал за "Зенит" с 2008 по 2014 год, а за "Краснодар" - во второй половине сезонов 2013/14 и 2014/15 на правах аренды.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10