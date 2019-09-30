Широков назвал главную ошибку Кононова во время работы в "Спартаке"

Экс-игрок московского "Спартака" Роман Широков считает, что одно неосторожное заявление бывшего главного тренера "красно-белых" Олега Кононова предрешило его судьбу на этом посту.

"Он стал заложником своих слов. Сказал, что поставит спартаковский футбол. Прошёл год, а его никто не увидел. Так что только не себя пенять может. Времени было достаточно. И зимний перерыв, и трансферы", - сказал Широков.

Кононов возглавлял "Спартак" с ноября прошлого года. В текущем сезоне "народная команда" по итогам 11 туров занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

Столичный клуб объявил об увольнении тренера в воскресенье. Его преемниками могут стать Валерий Карпин или Андрей Тихонов.

Не пропустите: Широков готов возглавить "Спартак". | http://soccernews.ru