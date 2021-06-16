Широков назвал идеального кандидата на пост наставника ЦСКА

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков выразил мнение, что главным тренером ЦСКА стоит назначить Сергея Овчинникова.

"Можно опять рассмотреть Овчинникова. Думаю, Овчинников — идеальная кандидатура, он знает команду и хочет работать. Но он сейчас при должности, насколько я понимаю и захотят ли его возвращать? Мы не знаем, что на сегодняшний день хотят руководители ЦСКА", — приводит слова Широкова Sport24.

50-летний Овчинников работал в тренерском штабе ЦСКА с 2014 по 2020 годы. Ранее он в качестве главного тренера возглавлял "Кубань", брянское "Динамо" и минское "Динамо".

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