Широков назвал идеального кандидата на пост наставника ЦСКА
Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен
Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков выразил мнение, что главным тренером ЦСКА стоит назначить Сергея Овчинникова.
"Можно опять рассмотреть Овчинникова. Думаю, Овчинников — идеальная кандидатура, он знает команду и хочет работать. Но он сейчас при должности, насколько я понимаю и захотят ли его возвращать? Мы не знаем, что на сегодняшний день хотят руководители ЦСКА", — приводит слова Широкова Sport24.
50-летний Овчинников работал в тренерском штабе ЦСКА с 2014 по 2020 годы. Ранее он в качестве главного тренера возглавлял "Кубань", брянское "Динамо" и минское "Динамо".
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