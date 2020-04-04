Широков назвал лучшего футболиста РПЛ

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Широков назвал лучшего футболиста РПЛ

Экс-игрок сборной России Роман Широков рассказал, кого считает лучшим футболистом РПЛ. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Артем Дзюба – лучший российский игрок в чемпионате. Из иностранцев с ним поспорит Роман Еременко", - сказал Широков.

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 21 матче. Еременко в 17 играх набрал 8 баллов по системе "гол+пас".

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