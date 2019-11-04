Широков назвал лучшего игрока первого круга РПЛ
Известный в прошлом российский футболист Роман Широков рассказал, кого считает лучшим футболистом первых 15 туров РПЛ.
"Дзюба. Если посмотреть на результативность по системе "гол + пас", на вовлечённость в командный результат, то, пожалуй, назову его. Хотя по мне ещё и Барриос в "Зените" себя здорово проявляет. Проделывает большой объём работы. Но всё-таки всегда больше ценятся те, кто забивает. Так что поставлю на Дзюбу", - сказал Широков.
В течение первого круга РПЛ 31-летний Дзюба сыграл за "Зенит" 15 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 9 голевых передач.
"Сине-бело-голубые" по итогам 15 туров лидируют в турнирной таблице чемпионата, опережая ближайших преследователей на три очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|33
|2
|Ростов
|15
|30
|3
|Локомотив Москва
|15
|30
|4
|Краснодар
|15
|29
|5
|ЦСКА Москва
|15
|27
|6
|Урал
|14
|18
|7
|Спартак Москва
|14
|18
|8
|Уфа
|15
|17
|9
|Крылья Советов
|14
|17
|10
|Рубин
|14
|16
|11
|Арсенал Тула
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|15
|15
|14
|Тамбов
|15
|14
|15
|Ахмат
|15
|14
|16
|Сочи
|15
|13