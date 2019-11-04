Широков назвал лучшего игрока первого круга РПЛ

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков рассказал, кого считает лучшим футболистом первых 15 туров РПЛ.

"Дзюба. Если посмотреть на результативность по системе "гол + пас", на вовлечённость в командный результат, то, пожалуй, назову его. Хотя по мне ещё и Барриос в "Зените" себя здорово проявляет. Проделывает большой объём работы. Но всё-таки всегда больше ценятся те, кто забивает. Так что поставлю на Дзюбу", - сказал Широков.

В течение первого круга РПЛ 31-летний Дзюба сыграл за "Зенит" 15 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 9 голевых передач.

"Сине-бело-голубые" по итогам 15 туров лидируют в турнирной таблице чемпионата, опережая ближайших преследователей на три очка.

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