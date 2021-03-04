Широков назвал оптимальных тренеров для "Спартака"

Бывший хавбек сборной России Роман Широков поделился мнением о том, кто мог бы стать идеальным главным тренером для "Спартака", после того как нынешний наставник Доменико Тедеско покинет клуб.

"Не вижу прогресса команды при Тедеско, непонятна философия. Раньше она была атакующая. Не говорю про стенки-забегания, но в такой же манере играет "Лейпциг", только с другой интенсивностью — там акцент на атаку. Почему Тедеско не ставит такой футбол? Ведь все это можно натренировать. Сейчас "Спартак" играет в примитивный футбол для команды, которая хочет быть лидером.

В первых двух матчах после паузы "Спартак" сыграл плохо. Думал, что на эмоциях сыграют — не получилось.

Если выбирать из российских тренеров, то оптимальным для "красно-белых" будет вариант Валеры (Карпина) и Лео Слуцкого, как его зовет Сава. И все.

На Семина и Бердыева, про которых говорят в СМИ, я бы ставку не делал. Они ничего не дадут "Спартаку". Хотя по Бердыеву еще можно подумать, Семин — точно нет", - приводит слова Широкова "Рейтинг Букмекеров".