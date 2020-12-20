Широков назвал провалом ситуацию в "Локомотиве"

Бывший игрок сборной России и ряда клубов РПЛ Роман Широков прокомментировал ситуацию, сложившуюся в "Локомотиве".

"У "железнодорожников" провал полный. Кто-то скажет, что Николич тут только 7 месяцев. Но я наблюдал за игрой команды довольно внимательно, ни в одном матче я не увидел атакующего футбола.

Кикнадзе и Николич обещали, что вся структура командной игры будет сводится к атакующим действиям. Но этого не видно. Результаты ужасные, по трансферной политике - в том числе.