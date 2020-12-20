Широков назвал провалом ситуацию в "Локомотиве"
Бывший игрок сборной России и ряда клубов РПЛ Роман Широков прокомментировал ситуацию, сложившуюся в "Локомотиве".
"У "железнодорожников" провал полный. Кто-то скажет, что Николич тут только 7 месяцев. Но я наблюдал за игрой команды довольно внимательно, ни в одном матче я не увидел атакующего футбола.
Кикнадзе и Николич обещали, что вся структура командной игры будет сводится к атакующим действиям. Но этого не видно. Результаты ужасные, по трансферной политике - в том числе.
Кикнадзе взял на себя риски, не получается. Если он все, то Семин возвращается, – сказал Широков в интервью "РБ-Спорт".
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