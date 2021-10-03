Широков не считает "Спартак" фаворитом в матче с "Ахматом"
Фото: инстаграм Широкова/Автор неизвестен
Экс-хавбек сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча между московским "Спартаком" и "Ахматом" в рамках десятого тура Российской Премьер-Лиги.
"Спартак" не фаворит. "Ахмат" очень неплохо играет дома. Победили "Наполи" – ну и что? Они и "Нижнему Новгороду" проигрывали.
В прошлом матче "Ахмат" тоже победил. Будет равный матч", – заявил Широков.
Игра между "Спартаком" и "Ахматом" состоится сегодня. Начало встречи запланировано на 19:00 (мск).
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