Широков: "Не сказал бы, что у "Краснодара" серьёзные проблемы в игре"

Экс-капитан сборной России Роман Широков высказался о ситуации в своём бывшем клубе "Краснодаре".

"Краснодар" идёт на четвёртом месте - совсем недалеко от лидеров таблицы. Ситуацию в клубе критичной я бы не назвал. Да, три поражения подряд - результат, который многих может заставить задуматься. Но по матчу с ЦСКА не сказал бы, что у "Краснодара" серьёзные проблемы в игре. Возможно, это небольшой спад, который скоро закончится" - сказал Широков.

Напомним, что "Краснодар" уже вылетел из Кубка России и Лиги Европы.

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