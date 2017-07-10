Широков не верит в переход Кокорина в "Краснодар"

Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков прокомментировал слухи о возможном трансфере Фёдора Смолова в петербургский клуб. Как сообщают СМИ, при таком раскладе в обратном направлении перейдет Александр Кокорин.

"Думаю, это вполне реально. Но многое зависит от самих игроков. Не уверен, что Кокорин хочет перейти в "Краснодар". Смолов же способен создать конкуренцию Дзюбе. Возможно, тренерский штаб смог бы подобрать им обоим роли на поле", - сказал он.

В прошлом сезоне Смолов сыграл в РФПЛ 22 матча, забив 18 голов, а на счету Кокорина 27 встреч и 5 забитых мячей.

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