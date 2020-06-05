Широков: "Не вижу, в чем "Спартак" прибавил при Тедеско"

Экс-игрок "Спартака" Роман Широков высказался о результатах Доменико Тедеско в московском клубе.

"Не вижу, в чем "Спартак" прибавил при Тедеско. Возможно, прошло мало времени, но я так не считаю. За зимний период прошло много времени, и можно было что-то изменить, но пока этого не произошло.

Я думал, если тренер приходит в "Спартак", то он нацелен на атаку, а не играет от обороны во всех матчах", - передает слова Широкова "Матч ТВ".

Напомним, специалист возглавил "красно-белых" в октябре 2019 года, сменив Олега Кононова.

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