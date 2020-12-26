Широков - о поведении Тедеско: "Бегает, как свинья на верёвке"
Известный в прошлом российский футболист Роман Широков дал оценку поведению наставника московского "Спартака" Доменико Тедеско.
"То, как он себя ведёт - это его проблемы. Хотя, в принципе, в другой стране нужно себя более позитивно вести. Не бегать, как свинья на верёвке, по этой зоне. Кричать всё время, быть недовольным. Откуда такие сравнения и выражения? Из жизни. Школа жизни", - цитирует Широкова "РБ-Спорт".
Напомним, что Тедеско собирается покинуть "Спартак" по окончании нынешнего сезона в связи с истечением срока контракта.
"Красно-белые" по итогам 19 туров занимают третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
Не пропустите: Уткин порассуждал о ситуации с отказом Тедеско продлевать контракт со "Спартаком". | http://soccernews.ru
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