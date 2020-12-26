Широков – о судебном процессе с Данченковым: "Можно было спокойно договориться, но люди хотели славы"

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков подвёл итоги судебного процесса по делу об избиении футбольного арбитра Никиты Данченкова.

Напомним, что инцидент произошёл в августе этого года во время любительского матча. Сторона потерпевшего настаивала, что экс-полузащитник совершил покушение на убийство, однако суд эти доводы не принял во внимание.

В итоге Широкова признали виновным по статье "умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений" и приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также штрафу в размере 100 тысяч рублей, который получит Данченков в виде компенсации.

"Безусловно, история с судом потрепала нервы. В принципе, ничего такого не совершено. Можно было спокойно договориться. Но люди хотели славы, она их ещё будет преследовать. Не очень приятно, когда тебе всё время говорят, что тебе правильно лицо набили. Я просто знаю, что ему так говорят. Многие. Любое его действие, правильное или неправильное, но то, которое, как считают люди, неправильное, всегда сопровождается этим. Не думаю, что для него это хорошо", - цитирует Широкова "РБ-Спорт".

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