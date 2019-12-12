Широков - о выступлении российских клубов в ЛЧ и ЛЕ: "Это фиаско нашего футбола"

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Широков - о выступлении российских клубов в ЛЧ и ЛЕ: "Это фиаско нашего футбола"

Бывший футболист сборной России и "Зенита" Роман Широков рассказал, что думает о выступлении российских клубов в Лиге Чемпионов и Лиге Европе.

"Впервые истории, имея четыре команды в группах европейских турниров, мы занимаем последние места. Хорошо, что хоть "Краснодар" не четвертый. Спасибо ему за это. Три команды из четырех на последних местах в группе - это фиаско нашего футбола", - сказал Широков.

"Зенит" и "Локомотив" в Лиге Чемпионов заняли последние места в группе.

ЦСКА также расположился на последнем месте в Лиге Европы, "Краснодар" занимает 2 позицию.

Сегодня, 12 декабря, краснодарский клуб сыграет с "Хетафе". ЦСКА сыграет с "Эспаньолом".

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