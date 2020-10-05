Широков объяснил, почему избил арбитра Данченкова

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков рассказал, что стало причиной его агрессивного поведения по отношению к судье Никите Данченкову.

Напомним, что экс-капитан сборной России избил арбитра во время матча любительских команд после получения красной карточки.

"Дело движется. Проводятся следственные действия. Что со мной случилось в том эпизоде? Эмоциональный порыв. Есть ли надежда не доводить дело до суда? Пока предпосылок нет", - цитирует Широкова "РБ-Спорт".

Против бывшего хавбека "Зенита" и "Спартака" возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Он находится под подпиской о невыезде.

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