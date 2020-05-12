Широков объяснил, почему Уткин начал конфликт с Соловьевым

Теги роман широковвасилий уткинвладимир соловьев

Широков объяснил, почему Уткин начал конфликт с Соловьевым

Экс-игрок сборной России Роман Широков на ютуб-канале "Футбольные Биги" рассказал, почему известный блогер Василий Уткин начал конфликтовать с телеведущим Владимиром Соловьёвым.

"Оба неправы. Уткин хайпует на этой теме, кого-то всё задевает. Ему нужно поднять свой канал, Уткина все забывают. По большому счёту аналитики там никогда глубокой не было, сказать острое слово, может, иногда интересно.

Высказывание Уткина, что государство никак не помогает, а говорит только сидеть дома? Ну хорошо, он бы предложил какие-то идеи", - сказал Широков.

Напомним, что медиаконфликт между Соловьёвым и Уткиным длится уже более трёх недель. За это время были вызов на баттл, угрозы физической расправой, а также десятки колкостей и оскорблений в адрес друг друга.

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