Широков оценил деятельность Путина на посту президента России

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением о деятельности президента страны Владимира Путина.

"Не сказал бы, что я прям за Путина. Я уже много раз говорил, что мне какие-то вещи нравятся, какие-то не нравятся. Мне кажется, мы разумную внешнюю политику ведём, но во внутренней, особенно экономической, у него, мне кажется, консультанты плохие. Либо они не до конца ему объясняют то, что нужно делать. Хотя говорят, что он в этом плане очень сильно прибавил, но я не знаю. Мы не все ещё знаем факторы, которые приводят к принятию определённых решений", - сказал Широков.

Напомним, что Путин является президентом России с конца 1999 года, за исключением четырёхлетнего периода (2008-2012), когда страной руководил Дмитрий Медведев.

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