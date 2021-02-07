Широков оценил хет-трик Головина в матче Лиги 1
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о хет-трике российского полузащитника "Монако" Александра Головина в матче 24-го тура чемпионата Франции с "Нимом" (4:3).
"Просто хороший день. После травмы у него все матчи хорошие. Просто он выходил на небольшое количество времени, на 20-30 минут, сейчас вышел в основном составе.
В первые 10 минут 2 забил, во втором — забил и отдал тут же. Отличный матч. Вообще вся его карьера в "Монако" подразумевает то, что он перейдет в клуб чуть выше уровнем", — приводит слова Широкова Sport24.
Головин перешел в "Монако" летом 2018 года из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне 24-летний хавбек провел за французский клуб 9 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
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