Широков оценил шансы ЦСКА на чемпионство

Полузащитник сборной России Роман Широков считает, что ЦСКА потерял все шансы на чемпионство в этом сезоне.

"ЦСКА однозначно лишился шансов на титул. Теперь армейцам нужно цепляться за вторую строчку. Говорят, Гончаренко совершил ошибку, дав отдохнуть Александру Головину в матче с "Динамо". Но я не думаю, что это решение повлияло на игру. ЦСКА неплохо начал, были опасные подходы. Но забить не удалось. "Динамо" своими возможностями воспользовалось, грамотно сыграв на контратаках.

Муса? Все ждут от него большего – голов или хотя бы результативных передач. Не сказал бы, что Муса провалил игру с "Динамо". У него были возможности убежать, но он не сумел переиграть соперников на скорости и убежать. Обычно Муса выезжает именно на этих качествах, но с "Динамо" не вышло", - приводят слова Широкова российские СМИ.

После 24 матчей ЦСКА занимает третье место в Премьер-лиге и на восемь очков отстает от лидирующего "Локомотива".

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