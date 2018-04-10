Широков оценил шансы ЦСКА на чемпионство

Теги цска москвароман широков

Широков оценил шансы ЦСКА на чемпионство

Полузащитник сборной России Роман Широков считает, что ЦСКА потерял все шансы на чемпионство в этом сезоне.

"ЦСКА однозначно лишился шансов на титул. Теперь армейцам нужно цепляться за вторую строчку. Говорят, Гончаренко совершил ошибку, дав отдохнуть Александру Головину в матче с "Динамо". Но я не думаю, что это решение повлияло на игру. ЦСКА неплохо начал, были опасные подходы. Но забить не удалось. "Динамо" своими возможностями воспользовалось, грамотно сыграв на контратаках.

Муса? Все ждут от него большего – голов или хотя бы результативных передач. Не сказал бы, что Муса провалил игру с "Динамо". У него были возможности убежать, но он не сумел переиграть соперников на скорости и убежать. Обычно Муса выезжает именно на этих качествах, но с "Динамо" не вышло", - приводят слова Широкова российские СМИ.

После 24 матчей ЦСКА занимает третье место в Премьер-лиге и на восемь очков отстает от лидирующего "Локомотива".

Не пропустите: Силкин подсказал Гончаренко, что сделать с Мусой. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Поражение "Барселоны" в Риме – это позор, но всё по делу: разбираем причины каталонского фиаско

Поражение "Барселоны" в Риме – это позор, но всё по делу: разбираем причины каталонского фиаско

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 24 52
2 Спартак Москва 25 50
3 ЦСКА Москва 24 44
4 Краснодар 25 44
5 Зенит Санкт-Петербург 24 42
6 Арсенал Тула 25 35
7 Уфа 25 34
8 Рубин 25 31
9 Динамо Москва 24 30
10 Урал 25 30
11 Амкар 24 28
12 Ахмат 24 27
13 Ростов 25 27
14 Анжи 25 24
15 Тосно 25 24
16 СКА Хабаровск 25 13
Полная таблица

топ-5 тегов