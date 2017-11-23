Широков оценил шансы "Спартака" и ЦСКА на выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов

Известный в прошлом футболист Роман Широков оценил шансы московских "Спартака" и ЦСКА на выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Из двух наших клубов больше шансов на выход из группы, думаю - у ЦСКА. Тем более опыт есть - "красно-синие" уже выходили в плей-офф Лиги Чемпионов в последнем туре. Однако если ЦСКА и "Спартак" продолжат борьбу в Лиге Европы, это будет достойным результатом. А если в еврокубковую весну выйдут четыре наших клуба, это вообще будет супер", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, Промес верит в выход "Спартака" в плей-офф ЛЧ. | soccernews.ru