Широков оценил шансы "Спартака" на выход в плей-офф Лиги Европы

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Известный в прошлом российский футболист Роман Широков порассуждал о перспективах московского "Спартака" выйти из группы в Лиге Европы.

"Выйдет ли "Спартак" из группы? Об этом слишком рано говорить. Для выхода дальше, нужно хоть раз обыграть "Лестер" и "Легию" в гостях", - сказал Широков.

"Спартак" стартовал в ЛЕ с домашнего поражения от "Легии" (0:1), однако во 2-м туре группового этапа сенсационно победил на выезде "Наполи" (3:2).

20 октября и 4 ноября "красно-белым" предстоит сыграть с английским "Лестером".

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