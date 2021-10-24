Широков оценил шансы "Спартака" в матче с "Зенитом"
Фото: инстаграм Широкова/Автор неизвестен
Бывший игрок "Зенита" и московского "Спартака" Роман Широков рассказал о своих ожиданиях от матча между этими клубами в 12-м туре РПЛ.
"В таких больших матчах фаворита не бывает. У двух команд есть потери. У питерцев, на мой взгляд, они более серьезные – Клаудиньо и Малком пропустят сегодняшнюю встречу.
У "Зенита" идет неудачная серия, но такое уже было, и большой матч их спасал. Можно говорить об отставке Семака, если "Спартак" сегодня выиграет? Наверное, можно, у "Спартака" есть хорошие шансы на три очка сегодня.
Но красно-белые выигрывали в Питере в последний раз еще при мне, вроде в 2012-м это было. Этот матч для Семака может стать определяющим", — сказал Широков.
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