Широков оценил состояние "Краснодара" перед матчем со "Спартаком"

Экс-игрок сборной России Роман Широков рассказал, что думает о перспективах "Краснодара" в матче 12-го тура РПЛ со "Спартаком". Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Весь футбол "Краснодара" держится на Ари, в команде много травмированных. Ушел Перейра, лицо команды в центре поля. Остался Ари, он играет в старый краснодарский футбол, одно-два касания, другие под него подстраиваются.

Перспективы Мусаева? Ничего серьезного не произошло, все понимают, что может ситуация выправиться в лучшую сторону, когда вернутся травмированные", - сказал Широков.

Матч "Краснодар" - "Спартак" пройдет сегодня, 6 октября, на стадионе "Краснодар" и начнется в 19:00 мск.

"Краснодар", имея в активе 23 балла, занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" с 14 очками расположился на 10 позиции.

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