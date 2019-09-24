Широков оценил вероятность возвращения Карпина в "Спартак"

Теги спартак москвавалерий карпинростовроман широков

Широков оценил вероятность возвращения Карпина в "Спартак"

Бывший полузащитник "Спартака" Роман Широков выразил мнение, что главный тренер "Ростова" Валерий Карпин может вновь возглавить московский клуб.

"Нужно разговаривать с "Ростовом". Если "Спартак" заплатит хорошие деньги и сам Карпин готов вернуться, то почему нет? При таком раскладе шанс договориться высок. Если он согласится, то придет в "Спартак" как мессия. "Валера, верим!" — и все отлично. Зная, как Карпин умеет мотивировать, думаю, заставит игроков побегать туров пять. А потом, глядишь, и пойдет дело, все наладится", - приводят слова Широкова российские СМИ.

50-летний Карпин тренировал "Спартак" с 2009 по 2012, а также с 2012 по 2014 годы. Под его руководством "красно-белые" дважды становились серебряными призерами Российской Премьер-Лиги.

В нынешнем сезоне "Ростов" под руководством Карпина занимает третье место в чемпионате России. "Спартак" в данный момент находится на девятой позиции.

Не пропустите: Уткин высказался о возможном назначении Парфенова на пост наставника "Спартака". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

УЕФА назвала города, которые примут финал Лиги Европы и матч за Суперкубок Европы

УЕФА назвала города, которые примут финал Лиги Европы и матч за Суперкубок Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов