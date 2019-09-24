Широков оценил вероятность возвращения Карпина в "Спартак"

Бывший полузащитник "Спартака" Роман Широков выразил мнение, что главный тренер "Ростова" Валерий Карпин может вновь возглавить московский клуб.

"Нужно разговаривать с "Ростовом". Если "Спартак" заплатит хорошие деньги и сам Карпин готов вернуться, то почему нет? При таком раскладе шанс договориться высок. Если он согласится, то придет в "Спартак" как мессия. "Валера, верим!" — и все отлично. Зная, как Карпин умеет мотивировать, думаю, заставит игроков побегать туров пять. А потом, глядишь, и пойдет дело, все наладится", - приводят слова Широкова российские СМИ.

50-летний Карпин тренировал "Спартак" с 2009 по 2012, а также с 2012 по 2014 годы. Под его руководством "красно-белые" дважды становились серебряными призерами Российской Премьер-Лиги.

В нынешнем сезоне "Ростов" под руководством Карпина занимает третье место в чемпионате России. "Спартак" в данный момент находится на девятой позиции.

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