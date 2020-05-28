Широков оценил возможность возвращения зрителей на матчи нынешнего сезона РПЛ
Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался по поводу возможного возвращения болельщиков на стадионы после возобновления РПЛ.
Отметим, что ряд клубов и болельщики настаивают на проведении матчей со зрителями после рестарта розыгрыша.
"Матчи РПЛ со зрителями пока проводить не стоит, да и верится в это с трудом. Понятно, что всё зависит от ситуации с вирусом, но раньше середины июля не стоит ждать болельщиков на стадионах. Судя по настрою товарищей, руководящих страной, не думаю, что это будет возможно в ближайшее время. По крайне мере в Москве. Каждый регион будет принимать решения самостоятельно. Нужно подходить к этому поэтапно. Дай бог всем здоровья, чтобы наконец-то стартовали, а через четыре тура можно и вопрос со зрителями обсудить.
А общение с тренерами для журналистов можно сделать через видео. Неужели этот вариант не проработали? Ничего страшного в этом нет, пусть перед тренером поставят телевизор, и он общается. Тем более вряд ли пресс-конференция больше сорока минут идёт", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Напомним, чемпионат России был прерван из-за пандемии коронавируса. Возобновление сезона запланировано на 21 июня. Скорее всего, болельщики в этом сезоне не будут допущены до трибун.
А еще: Широков высказался о матчах без зрителей| http://soccernews.ru
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