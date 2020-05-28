Широков оценил возможность возвращения зрителей на матчи нынешнего сезона РПЛ

Теги роман широковкоронавирус

Широков оценил возможность возвращения зрителей на матчи нынешнего сезона РПЛ

Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался по поводу возможного возвращения болельщиков на стадионы после возобновления РПЛ.

Отметим, что ряд клубов и болельщики настаивают на проведении матчей со зрителями после рестарта розыгрыша.

"Матчи РПЛ со зрителями пока проводить не стоит, да и верится в это с трудом. Понятно, что всё зависит от ситуации с вирусом, но раньше середины июля не стоит ждать болельщиков на стадионах. Судя по настрою товарищей, руководящих страной, не думаю, что это будет возможно в ближайшее время. По крайне мере в Москве. Каждый регион будет принимать решения самостоятельно. Нужно подходить к этому поэтапно. Дай бог всем здоровья, чтобы наконец-то стартовали, а через четыре тура можно и вопрос со зрителями обсудить.

А общение с тренерами для журналистов можно сделать через видео. Неужели этот вариант не проработали? Ничего страшного в этом нет, пусть перед тренером поставят телевизор, и он общается. Тем более вряд ли пресс-конференция больше сорока минут идёт", - цитирует Широкова "Чемпионат".

Напомним, чемпионат России был прерван из-за пандемии коронавируса. Возобновление сезона запланировано на 21 июня. Скорее всего, болельщики в этом сезоне не будут допущены до трибун.

А еще: Широков высказался о матчах без зрителей| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

La Gazzetta dello Sport: "Наполи" готов заплатить "Зениту" за Азмуна 25 миллионов евро

La Gazzetta dello Sport: "Наполи" готов заплатить "Зениту" за Азмуна 25 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов