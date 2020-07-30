Широков оценил выступления Смолова за "Сельту"
Известный в прошлом российский футболист Роман Широков поделился мыслями об игре нападающего Фёдора Смолова в составе "Сельты".
"К сожалению, проявить себя более ярко в Испании Смолов не смог. Хотя дозаявки ещё будут. Но съездил неплохо - "Реалу" и "Барсе" забил, в историю вошёл. У нас таких игроков немного", - сказал Широков.
30-летний Смолов отправился в "Сельту" в январе на правах аренды, на его счету 14 матчей и 2 гола.
Испанский клуб решил не выкупать форварда сборной России и он уже вернулся в расположение "Локомотива".
Не пропустите: Смолов вернулся в "Локомотив". | http://soccernews.ru
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|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
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|11
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|20
|27
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|Леванте
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
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|Реал Вальядолид
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|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
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|18
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