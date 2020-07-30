Широков оценил выступления Смолова за "Сельту"

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Широков оценил выступления Смолова за "Сельту"

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков поделился мыслями об игре нападающего Фёдора Смолова в составе "Сельты".

"К сожалению, проявить себя более ярко в Испании Смолов не смог. Хотя дозаявки ещё будут. Но съездил неплохо - "Реалу" и "Барсе" забил, в историю вошёл. У нас таких игроков немного", - сказал Широков.

30-летний Смолов отправился в "Сельту" в январе на правах аренды, на его счету 14 матчей и 2 гола.

Испанский клуб решил не выкупать форварда сборной России и он уже вернулся в расположение "Локомотива".

Не пропустите: Смолов вернулся в "Локомотив". | http://soccernews.ru
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