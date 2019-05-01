Широков официально покинул "Динамо"

"Динамо" объявило о том, что Роман Широков покидает пост советника гендиректора клуба.

В московском клубе 37-летний экс-футболист работал с лета 2018 года.

"Футбольный клуб "Динамо" желает Роману Широкову успехов в дальнейшей карьере", - написали на официальном сайте бело-голубых.

Ранее сообщалось, что руководство "Динамо" недовольно работой Широкова.

"Динамо" занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 29 баллов.

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