Широков опроверг информацию о назначении на пост спортивного директора московского "Динамо"

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Широков опроверг информацию о назначении на пост спортивного директора московского "Динамо"

Бывший капитан сборной России Роман Широков опроверг информацию о назначении на пост спортивного директора московского "Динамо".

По словам экс-футболиста, он продолжит занимать должность советника председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Владимира Стржалковского.

"Всё остаётся на своих местах, я продолжаю оставаться советником председателя общества" - сказал Широков. | http://soccernews.ru

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