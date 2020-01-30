Широков поддержал решение Смолова продолжить карьеру в Испании

Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался по поводу перехода нападающего "Локомотива" Федора Смолова в "Сельту". Об этом сообщают РИА Новости.

"Федор - молодец! Для него это новый вызов в карьере, он давно стремился уехать. Это новый этап в развитии для него. Команда посмотрит на него, он посмотрит, готов или нет.

Рано говорить, может ли он стать новым Царем, каким был Александр Мостовой. Плюс Феде надо еще привыкнуть к новым условиям. Здесь комфортно, а там будет не совсем то, к чему он привык. И требования жестче", - сказал Широков.

"Сельта" занимает 18 место в турнирной таблице Примеры.

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