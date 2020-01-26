Широков поделился мнением о конфликте Дзюбы с фанатами

Бывший игрок "Зенита" Роман Широков рассказал, что думает об оскорблениях в адрес форварда сине-бело-голубых и сборной России Артема Дзюбы.

"Фанаты просто так никогда ничего не делают. Что-то, наверное, было, какой-то триггер. Нужно просто с ними говорить: с одними и с другими.

Два года молчали, а потом ни с того ни с сего они стали кричать - так не бывает. У меня, по крайней мере, такое сложилось впечатление, из моего с ними общения", - сказал Широков.

Напомним, что впервые кричалка "Дзюба, Дзюба, иди *****" прозвучала во время матча квалификации Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России.

Затем подобный инцидент произошёл на игре "Урал" - "Спартак", а апогеем стала напряжённая обстановка вокруг поединка "Зенит" - "Спартак". Чтобы избежать скандальных лозунгов, правоохранители в качестве профилактической работы задержали десятки фанатов "красно-белых", а на стадионе использовались глушилки.

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