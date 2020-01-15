Широков поделился мнением о новичке "Рубина" Игнатьеве

Экс-капитан сборной России Роман Широков прокомментировал трансфер Ивана Игнатьева из "Краснодара" в "Рубин" за 7 миллионов евро.

"Да, перспективный мальчик, но пока не более того. Если в нем видят потенциал и готовы платить такие деньги, почему нет? В Казани у него, наверное, будет больше игрового времени. Игнатьеву придется конкурировать с Женей Марковым. А может, казанцы будут играть и в двух нападающих. Потенциал хороший, посмотрим, как все получится на деле", - сказал Широков.

20-летний футболист заключил с "Рубином" контракт до лета 2024 года.

Игнатьев является воспитанником "Краснодара", за основу дебютировал в июле 2017 года, в его активе 54 матча, 17 голов и 5 ассистов.

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