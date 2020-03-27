Широков поделился мнением о работе Капелло во главе сборной России

Теги роман широковфабио капелло

Широков поделился мнением о работе Капелло во главе сборной России

Бывший игрок сборной России Роман Широков вспомнил время работы Фабио Каппело в качестве главного тренера национальной команды.

"Капелло зарабатывал очень хорошие деньги. При этом, на мой взгляд, неплохо работал. Был первым, кто начал постоянно посещать игры, отслеживать футболистов. Все время жил в Москве. Просто те люди, которые на тот момент были в РФС, не особо хотели с ним сотрудничать. Фабио много разных полезных идей предлагал.

После его отставки пошли всякие разговоры - вот, он много получал. Людям надо было как-то оправдаться. Но он вообще-то тренер с именем. И потом Капелло же не приходил в РФС с пистолетом и не выбивал себе такой контракт. Ему такой предложили. Считаю, нужно претензии предъявлять прежде всего себе", - рассказал Широков.

Напомним, Капелло тренировал сборную России с 2012 по 2015 год.

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