Широков поделился ожиданиями от матча "Зенит" - "Спартак"

Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Роман Широков высказался в преддверии полуфинального матча Кубка России между двумя командами.

"Понятно, что "Спартак" может противопоставить высокий настрой, но это банальность. Если "Зенит" сыграет в свою игру - ничего "Спартак" не противопоставит. Поэтому важно, как настроятся петербуржцы. Если так же вальяжно, с чувством большого превосходства, как против "Оренбурга", то могут возникнуть проблемы. Если настроятся с первой секунды и будут играть так, как в своих лучших матчах, то фаворит очевиден. Мало что "Спартак" сможет сделать. Только Старика Хоттабыча привести.

В чём проблема "Спартака"? Думаю, что всё вкупе влияет. Даже с таким составом они обязаны были быть в пятёрке лучших. Новый тренер по ходу сезона. Ладно, с Тедеско как-то осень проехали, но была ведь зимняя пауза, в которой можно было бы подготовиться, что-то новое наиграть. Но ничего не появилось. Как они шли по дистанции осенью, так и сейчас идут. Возможно, игроки разочарованы своим футболом, но тренер, по всей видимости, ничего нового дать не может. Бегать по бровке, толкать судей - это хорошо. Кричать, что вокруг вселенский заговор против "Спартака" - тоже неплохо, ведь на болельщиков это действует. А вот на игре это не сказывается", - сказал Широков.

Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак" состоится в воскресенье в Санкт-Петербурге. Начало - в 18:30 по московскому времени.

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