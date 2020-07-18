Широков поделился ожиданиями от матча "Зенит" - "Спартак"

Теги спартак москвазенит санкт-петербургроман широков

Широков поделился ожиданиями от матча "Зенит" - "Спартак"

Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Роман Широков высказался в преддверии полуфинального матча Кубка России между двумя командами.

"Понятно, что "Спартак" может противопоставить высокий настрой, но это банальность. Если "Зенит" сыграет в свою игру - ничего "Спартак" не противопоставит. Поэтому важно, как настроятся петербуржцы. Если так же вальяжно, с чувством большого превосходства, как против "Оренбурга", то могут возникнуть проблемы. Если настроятся с первой секунды и будут играть так, как в своих лучших матчах, то фаворит очевиден. Мало что "Спартак" сможет сделать. Только Старика Хоттабыча привести.

В чём проблема "Спартака"? Думаю, что всё вкупе влияет. Даже с таким составом они обязаны были быть в пятёрке лучших. Новый тренер по ходу сезона. Ладно, с Тедеско как-то осень проехали, но была ведь зимняя пауза, в которой можно было бы подготовиться, что-то новое наиграть. Но ничего не появилось. Как они шли по дистанции осенью, так и сейчас идут. Возможно, игроки разочарованы своим футболом, но тренер, по всей видимости, ничего нового дать не может. Бегать по бровке, толкать судей - это хорошо. Кричать, что вокруг вселенский заговор против "Спартака" - тоже неплохо, ведь на болельщиков это действует. А вот на игре это не сказывается", - сказал Широков.

Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак" состоится в воскресенье в Санкт-Петербурге. Начало - в 18:30 по московскому времени.

Не пропустите: "Спартак" показал, как готовится к матчу с "Зенитом" в Кубке России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" согласовал трансфер Жалолиддинова

"Локомотив" согласовал трансфер Жалолиддинова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов