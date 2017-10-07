Широков получит должность в московском "Динамо"

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Широков получит должность в московском "Динамо"

Бывший капитан сборной России Роман Широков получит должность в московском "Динамо".

Как сообщают российские СМИ, столичный клуб решил назначить Широкова на пост спортивного директора.

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