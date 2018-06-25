Широков посоветовал Головину выбрать "Монако" перед "Ювентусом" и "Челси"

Известный в прошлом футболист Роман Широков посоветовал полузащитнику московского ЦСКА Александру Головину выбрать "Монако" перед туринским "Ювентусом" и лондонским "Челси".

"Его можно сравнить с Хедирой. Но он более техничен, к тому же он моложе и все еще может прогрессировать. Я не знаю, где он продолжит карьеру. Может быть это будет "Ювентус" или "Челси", но для него было бы более полезно начать с менее требовательного чемпионата, чем Премьер-Лига или Серия А. Ему лучше попробовать сначала свои силы во французской Лиге 1, мы не случайно слышим об интересе к нему со стороны "Монако", - цитирует бывшего футболиста La Gazetta dello Sport.

Напомним, "Барселона" может сделать Головина приоритетом для укрепления своей средней линии. | soccernews.ru