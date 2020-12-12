Широков предложил двух кандидатов на замену Семаку в "Зените"
Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков поделился мнением о том, кто мог бы сменить Сергея Семака на посту главного тренера питерской команды.
"Федотов из "Сочи"? Вы издеваетесь? Вы футбол его видели? Они из штрафной выходят три раза за игру. Из тех, кто работает в РПЛ, это может быть Слуцкий или Карпин. Мне нравится футбол, который поставил Карпин в "Ростове". Сейчас команда перестраивается, при нём игроки развиваются. Играют в атаку", - сказал Широков.
Семак возглавляет "Зенит" с лета 2018 года, за два сезона он выиграл с командой 4 трофея.
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